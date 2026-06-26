「おぼん・こぼん」おぼん、入院を報告「不覚でした」 40度近くの熱…4年前にも同じ症状に
ベテラン漫才コンビ「おぼん・こぼん」のおぼん（77）が26日、腎盂腎炎（じんうじんえん）で入院したことを自身のSNSで報告した。
【写真】病院のベッドで…痛々しい表情で入院をつたえたおぼん
おぼんは「不覚でした」と書き出すと、「4年前にやった腎盂腎炎で又入院してます。40度近くの熱が有って辛い毎日です」と現状をつづった。また24日から入院していることを明かし、退院は「日曜日か月曜日だそうです」と伝えた。
おぼんは1949年2月2日生まれ、大阪府出身。1965年、こぼんとともに漫才コンビ「おぼん・こぼん」を結成。長年“芸能界一の不仲コンビとして知られ、TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』では仲直り企画がたびたび放送されていた。
【写真】病院のベッドで…痛々しい表情で入院をつたえたおぼん
おぼんは「不覚でした」と書き出すと、「4年前にやった腎盂腎炎で又入院してます。40度近くの熱が有って辛い毎日です」と現状をつづった。また24日から入院していることを明かし、退院は「日曜日か月曜日だそうです」と伝えた。
おぼんは1949年2月2日生まれ、大阪府出身。1965年、こぼんとともに漫才コンビ「おぼん・こぼん」を結成。長年“芸能界一の不仲コンビとして知られ、TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』では仲直り企画がたびたび放送されていた。