「我ら宇宙の塵（ちり）」、「Ｔｈｅ Ｃｌｏｓｅｔ Ｒｅｖｕｅ」など、繊細に作り込んだ斬新な舞台で注目を集める小沢道成の新作「わたしの書、頁（ページ）を図る」が、７月に上演される。

図書館職員役で主演する木村多江の出演は、作・演出・美術を手がける小沢の希望で実現した。（山内則史）

「まず多江さんと一緒にやりたいというのが第一歩だった」と小沢。「遠くから見ていて、ロック魂を持っている方だなとずっと感じていて、それを舞台で見てみたいと思った」

小沢にとって「ロック」とは「いろんな人の主張が飛び交う世の中で、人の言葉をしっかり聞きながらも流されず、最後は自分を曲げない芯がある」こと。オファーを受けた木村は、「『多江さんのロックな部分が見たい』と言われた。私は友達にも『ロックだよね』と言われるし、反逆児の部分がある。悔しいという気持ちを原動力にして走ってきた。小沢さんは感性のすごい人。吸収して、もっと成長していい役者になりたいと思った」と笑みがこぼれた。

とある町の図書館で働く柳沢町子（木村）は、いつもやってくる利用者の様子や選ぶ本などから、それぞれの人物像や境遇をひそかに想像している。そんな平凡な日常は、自主映画を撮影しているという青年（味方良介）の出現で大きく動き出す。町子の姿をぜひ撮らせてほしいという青年は周囲の利用者も巻き込み、町子は葛藤しながらも、これまで想像もしなかったような行動に踏み出す。

町子のキャラクターについて小沢は、「（俳優に合わせた）当て書きといっても、僕は多江さんのことをまだ知らない。こんな多江さんを見てみたいという姿を書かせてもらった」。木村は「芸能界に入って人との関係がうまく築けなかった２０代の私に近いと感じた。私が通ってきたところに踏みとどまっている町子さんを、応援したい気持ちがすごくあります」。

舞台は図書館。大声で話すのはＮＧの場所だが、小沢の手にかかると、そこは華やかで活気にあふれた世界になる。「静かな場所だからこそ、演劇の力を借りて、歌あり生演奏ありのにぎやかな舞台にしたい。視覚的にも楽しめる要素を入れています」と目を輝かせる。

映像での活躍が多い木村だが、舞台への愛着は深い。「一人芝居で地方公演をした時、皆さんをもてなさなければと最初は苦しかったが、応援されて逆にエネルギーをもらった。舞台は同じ空間でお客さんと一緒に作るもの。その楽しさの輪が、劇場に広がっていくといいな」

共演は光嶌なづな、中井智彦、坂口涼太郎、猫背椿。音楽はオレノグラフィティ。７月３〜１９日、東京・新宿の紀伊国屋ホール。（電）０５７０・００・３３３７。