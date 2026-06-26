【球宴ファン投票】締め切りまであと2日 60万票超えは阪神・森下翔太＆佐藤輝明 続く50万票超えも大山悠輔と阪神が強い〈セ・リーグ第25回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第25回中間発表を行いました。
投票締め切りまであと２日に迫る中、セ・リーグは前日発表から各部門トップに変動はなし。三塁手部門の阪神・佐藤輝明選手が60万票を突破、すでに外野手部門の森下翔太選手も60万票超え、続く50万票超えも大山悠輔選手と阪神勢の勢いが最終盤でも強くなっています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第25回中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)279,215票
2位 郄橋遥人(阪神)261,325票
3位 金丸夢斗(中日)117,286票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)419,045票
2位 星知弥(ヤクルト)266,128票
3位 レイノルズ(DeNA)88,889票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)485,763票
2位 岩崎優(阪神)226,055票
3位 松山晋也(中日)182,116票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)304,627票
2位 坂本誠志郎(阪神)268,865票
3位 坂倉将吾(広島)222,583票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)520,597票
2位 オスナ(ヤクルト)249,541票
3位 筒香嘉智(DeNA)195,779票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)406,521票
2位 牧秀悟(DeNA)277,980票
3位 田中幹也(中日)195,186票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)617,030票
2位 武岡龍世(ヤクルト)258,806票
3位 坂本勇人(巨人)153,386票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)400,110票
2位 村松開人(中日)362,268票
3位 木浪聖也(阪神)213,926票
1位 森下翔太(阪神)654,779票
2位 細川成也(中日)362,414票
3位 増田珠(ヤクルト)361,883票
4位 度会隆輝(DeNA)339,551票
5位 サンタナ(ヤクルト)303,279票