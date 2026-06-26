元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が26日、Xを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の決勝トーナメント進出を決めた日本ーブラジル戦のチケットを入手していたことを明かした。

日本はこの日、スウェーデンと1−1で引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。相手はC組1位のブラジル（同6位）。日本時間30日の午前2時に、米ヒューストンで激突する。

中川はDAZNのライブ配信番組「みんなのFIFAワールドカップ−DAZN PARTY LIVE−」でキャスターを務めているが、「次のブラジル戦、実はどうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです」と感激の涙を流す絵文字を添えて告白。「当初は日本戦になるかどうかもわからずでしたがスケジュールの都合でどうしてもそこしか行ける時がなくて！」と経緯を説明し、「まさかこんなことになるとは」と驚きをつづった。

続く投稿では「たまたま去年ブラジルに勝利した試合も会場に観に行っていたので胸熱すぎてます」と胸を躍らせ、「中継を通して感動していた日本の大声援の中の1人として私もしっかり役割を果たせるよう共闘したいと思います マンマミーアな試合に期待」とつづった。