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ナンバーナインは「俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～」の電子版1巻～6巻が44円で購入できるセールを7月12日23時59分までKindle、コミックシーモア、LINEマンガなどで開催する。

本作は原作・江藤俊司氏、ネーム・フウワイ氏、線画・土田健太氏、背景・3rd Ie氏、着色・maruco氏、制作Studio No.9によるタテ読みマンガのコミックス版。

期間中、1巻と2巻が無料、3巻から6巻が11円で購入できる。本作は現在12巻まで発売されており、7月3日に第13巻が発売される。

【あらすじ】

落ちこぼれの俺が、歴史に名を遺す英雄に!?

高い身体能力と特殊能力を併せ持つ「超越者」が存在する世界いじめに耐える日々を送っていた落ちこぼれ超越者・神凪湊は、とある事件により追い詰められるが、死の淵で覚醒。彼の中に、かつて世界滅亡の脅威を退けた伝説の超越者、〝始祖〟たちが宿り、人生が変わり始める。大ヒット作『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』原作・江藤俊司による最新作！