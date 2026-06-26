【デュムダムベルダム】 7月17日 連載開始 【深夜0時のご褒美ごはん】 7月28日 連載開始

【拡大画像へ】

双葉社は6月26日、7月の「webアクション」オリジナル新連載作品を発表した。

新連載は2本となり、いがらしみきお氏によるマンガ「デュムダムベルダム」が7月17日、澤枝すぽこ氏による「深夜0時のご褒美ごはん」が7月28日より連載開始となる。

【デュムダムベルダム】

『さばおり劇場』から44年。東北の巨匠が再び「ギャグ」のリングへ！ 齢70を超えてなおその拳は研ぎ澄まされている。

『人間一生図巻』で極めた緻密なグレースケールが、現代社会を鋭く、可笑しく、残酷に描き出す。

【深夜0時のご褒美ごはん】

ゲーム会社に勤務する月島栞。仕事が好きではあるものの、多忙で食事は栄養補助食品など簡単なものばかり。

そんなある日、1年半懸命に挑んだプロジェクトが突如白紙に！

落ち込む中、ビルの点検で強制退社となった夜、いい匂いにつられ定食屋に立ち寄ると――!?