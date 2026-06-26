佐藤誠人、新天地は徳島ガンバロウズに決定…ダンクコンテストに参戦した28歳SF

徳島ガンバロウズは6月26日、佐藤誠人と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

現在28歳の佐藤は、190センチ82キロのスモールフォワード。北越高校、新潟医療福祉大学を経て、トライフープ岡山でキャリアを始めた。横浜エクセエレンス、岐阜スゥープス、立川ダイスでもプレーし、2025－26シーズンに群馬クレインサンダーズへ移籍。B1初挑戦は計25試合の出場にとどまったものの、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」内の「RELIVE DUNK CONTEST」に参戦した。

佐藤は公式HPで「このような素晴らしい機会をいただいたクラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。新しい環境でプレーできることを大変嬉しく思うとともに、徳島の皆さまの前で熱く戦える日を今から楽しみにしています。応援よろしくお願いいたします」とコメントした。

なお、徳島は新シーズンの「B.LEAGUE ONE」に参戦。西田公陽、アイザック・バッツに続き、B1経験者の補強に成功した。