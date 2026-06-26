日ヒュムがしっかり、中部基礎を子会社化へ

日本ヒューム<5262.T>がしっかり。午後２時ごろに、基礎工事会社の中部基礎（愛知県一宮市）の全株式を８月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されているようだ。



今回の子会社化により、全国規模での施工対応力を強化するとともに、これまで築いてきた全国の協力施工会社との連携を更に深化させ、工事内容や地域特性に応じた最適な施工体制を構築するという。また、施工会社をグループ化することで、施工現場で培われる知見を設計・製造・研究開発へ迅速に反映できる体制を構築するとともに、施工ネットワーク全体の競争力向上を図るとしている。取得価額は非開示。なお、２７年３月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS