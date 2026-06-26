エバー航空、ワシントン線就航 米首都への直行便は台湾初
（桃園空港中央社）台湾の航空会社、エバー（長栄）航空は26日、北部・桃園市の桃園国際空港と米首都ワシントンを結ぶ路線を開設した。ワシントンへの直行便就航は、台湾の航空会社としては初めて。
同日、桃園空港で就航式が開かれ、エバー航空の林宝水董事長（会長）や米国の対台湾窓口機関、米国在台協会（AIT）のレイモンド・グリーン台北事務所長（大使に相当）、ワシントン首都圏空港公団（MWAA）のクリッサ・ウェスターランド執行副社長兼最高収益責任者らが出席した。
エバー航空は台北（桃園）-ワシントン便を週4往復運航する。最初の3便はすでに満席で、7月の同路線の予約率は9割に達している。今後、増便する計画もあるとしている。
グリーン氏は24日の祝賀レセプションで、直行便就航を「空前のマイルストーン」だと形容し、意義の大きさを強調した。
MWAAのポール・ボブソン航空業務開発部門副社長によれば、同路線の就航計画は2024年に始動。昨年9月には桃園空港運営会社とMWAAの間で姉妹空港の協力覚書が交わされていた。
ワシントンはエバー航空が旅客便を運航する北米10カ所目の都市となった。
（江明晏／編集：名切千絵）
同日、桃園空港で就航式が開かれ、エバー航空の林宝水董事長（会長）や米国の対台湾窓口機関、米国在台協会（AIT）のレイモンド・グリーン台北事務所長（大使に相当）、ワシントン首都圏空港公団（MWAA）のクリッサ・ウェスターランド執行副社長兼最高収益責任者らが出席した。
グリーン氏は24日の祝賀レセプションで、直行便就航を「空前のマイルストーン」だと形容し、意義の大きさを強調した。
MWAAのポール・ボブソン航空業務開発部門副社長によれば、同路線の就航計画は2024年に始動。昨年9月には桃園空港運営会社とMWAAの間で姉妹空港の協力覚書が交わされていた。
ワシントンはエバー航空が旅客便を運航する北米10カ所目の都市となった。
（江明晏／編集：名切千絵）