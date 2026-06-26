東日本高速道路株式会社（NEXCO東日本）東北支社は、ETC車を対象とした高速道路割引商品ドラ割の新プランとして「東北観光フリーパス・三井アウトレットパーク 仙台港セットプラン」の販売を開始した。7月1日（水）から2027年3月31日（水）まで、東北エリアの高速道路が定額で乗り降り自由になるフリーパスに、商業施設での特典を組み合わせた期間限定のプランとなる。

三井アウトレットパーク 仙台港で3,000円以上の買い物をすることを条件に、東北6県周遊をはじめ宮城県を中心に設定した5つのコースの対象エリア内における高速道路が、最大4日間定額で乗り降り自由になるETC車限定のプラン。さらに、同施設の対象店舗で利用可能な「スペシャルクーポン」もセットになっている。

用意されるコースと普通車の価格は、東北6県を広くカバーする「東北6県周遊コース」が8,500円。そのほか、エリアを絞った「青森岩手宮城周遊コース」が7,500円、「秋田岩手宮城周遊コース」が7,100円、「福島宮城周遊コース」が6,000円、「山形宮城周遊コース」が4,500円に設定されている。軽自動車等（二輪車含む）向けの価格も用意する。

申し込みは、NEXCO東日本の公式Webサイト「ドラぷら」内の専用ページにて、高速道路の利用開始前までに手続きを完了させる必要がある。同社ではこのほかにも、レンタカーや宿泊施設、福島県内の観光施設等と連携した各種「東北観光フリーパス セットプラン」をラインアップしている。

商品名

ドラ割「東北観光フリーパス・三井アウトレットパーク 仙台港セットプラン」



対象車種

ETCシステムを利用する普通車・軽自動車等（二輪車含む）



利用条件

三井アウトレットパーク 仙台港で3,000円以上の買い物



利用期間

2026年7月1日（水）～2027年3月31日（水）までの連続する最大4日間



各コースの価格（普通車 / 軽自動車等）

申込方法

東北6県周遊コース：8,500円 / 6,800円 青森岩手宮城周遊コース：7,500円 / 6,000円 秋田岩手宮城周遊コース：7,100円 / 5,700円 福島宮城周遊コース：6,000円 / 4,800円 山形宮城周遊コース：4,500円 / 3,600円

NEXCO東日本Webサイト「ドラぷら」からの事前申し込み