発表前の「Osmo Pocket 4P」が国内初展示 幕張メッセで開催中の「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」で
「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」DJIブース
DJI JAPAN株式会社は、6月26日（金）に幕張メッセで開幕した「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」で、6月29日（月）に発表を予定している新製品「DJI Osmo Pocket 4P」を日本で初めて一般公開している。
会場では本体色クラシックブラックの実機が展示される。ただしケース内での展示となり、実際に手に取って試すことはできない。
DJIブースでは、オフロード車やキャンプセットを配置した没入感のある空間を演出。「Osmo Pocket 4P」のほかにも、同社のコンシューマー向け製品のフルラインナップが展示される。
DJIブースの主な展示製品ドローン：Air 3S、Flip、Mavic 4 Pro、Mini 5 Pro、Neo 2、Lito1、Lito X1、Avata 360 アクションカメラ：Osmo Action 6、Osmo 360 ジンバル：Osmo Mobile 8P オーディオ：Mic 3、Mic Mini 2 ポータブル電源：Power 1000/2000、Power 1000 Mini、互換ソーラー充電パネル
イベント概要
イベント名
TOKYO OUTDOOR SHOW 2026
開催期間
6月26日（金）～6月28日（日）
会場
幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3