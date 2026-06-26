「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」DJIブース

DJI JAPAN株式会社は、6月26日（金）に幕張メッセで開幕した「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」で、6月29日（月）に発表を予定している新製品「DJI Osmo Pocket 4P」を日本で初めて一般公開している。

会場では本体色クラシックブラックの実機が展示される。ただしケース内での展示となり、実際に手に取って試すことはできない。

DJIブースでは、オフロード車やキャンプセットを配置した没入感のある空間を演出。「Osmo Pocket 4P」のほかにも、同社のコンシューマー向け製品のフルラインナップが展示される。

DJIブースの主な展示製品

イベント概要

イベント名

ドローン：Air 3S、Flip、Mavic 4 Pro、Mini 5 Pro、Neo 2、Lito1、Lito X1、Avata 360 アクションカメラ：Osmo Action 6、Osmo 360 ジンバル：Osmo Mobile 8P オーディオ：Mic 3、Mic Mini 2 ポータブル電源：Power 1000/2000、Power 1000 Mini、互換ソーラー充電パネル

TOKYO OUTDOOR SHOW 2026



開催期間

6月26日（金）～6月28日（日）



会場

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3