【岩本輝雄】今の日本は本当に決定力がある。そして田中碧の存在感。決勝トーナメントでも、さらにパフォーマンスを上げてきそうだ【Ｗ杯】
【Ｗ杯GS第３節】日本 １−１ スウェーデン／現地６月25日／ダラス・スタジアム
日本、２位通過で決勝トーナメントに進出。ひとまず、一安心だね。
グループステージ最後の相手はスウェーデン。やっぱり手強かった。特に前の３人。ヨケレス、イサク、エランガ。デカいし、強い。プレミアで活躍する選手の実力は脅威だった。
スウェーデンはかなり圧力をかけてきて、日本は耐える時間が少なくなかった。でも、簡単には崩れない。そして、後半に入って、前田大然が先制点をゲット。きれいなゴールだったよね。
上田綺世のポストから、堂安律がスルーパス。これに反応した前田がねじ込んだ。堂安のアシストで前田が仕留める。２シャドーのコンビプレー。鮮やかだった。僕はかなり近い席で見えたんで、盛り上がったよ。
今の日本は、本当に決定力があると思う。どんな試合でも必ずチャンスを作れるし、それをモノにできる。今回もグループステージの３試合で、計７点。ワールドカップの舞台でも、ゴールをこじ開けられる。
その後、エランガのミドルで同点に追いつかれて、１−１で引き分けた。逃げ切れなかったけど、負けなかった。最後の決定的なピンチも、キーパーの鈴木彩艶がビッグセーブ。これも素晴らしかった。
しっかりと勝点１を積み上げたゲームで、特に印象に残ったのは、ボランチの田中碧。ビルドアップでは最終ラインに落ちて、テンポ良くパスをちらす。球際でタフに戦って、危ない場面を即座に潰す。プレーエリアが広くて、バイタルエリアに進入して惜しいミドルもあった。攻撃でも守備でも、かなり存在感があったと思う。
前のチュニジア戦でも好プレーが多かったし、本人も乗っているんじゃないかな。コンディションが良さそうだし、決勝トーナメントに入ってからも、パフォーマンスを上げてきそうだ。
その決勝トーナメントの一発目、相手はブラジルに決まった。強敵であるのは間違いない。でも、それがどうしたって感じでもあるよ。
繰り返しになるけど、日本はどんな相手に対しても、必ずチャンスを作れる。我慢する時間があっても、たとえ先制されても、期待させる何かが確実にある。
ブラジル？ 楽しみだね。日本は優勝を目ざしているんだから、どこかで強いチームを倒さないといけない。それがこのタイミングだっていうだけのことだ。
スウェーデン戦は、少なからずメンバーをいじったけど、ブラジル戦はどんな先発でいくのか。ボランチは田中と佐野海舟で、鎌田大地をシャドーにもってくるか。２列目は他にも選択肢がある。
ブラジルからしても、対策が難しいんじゃないかな。森保一監督の腕の見せどころでもある。その意味でも、本当にブラジル戦は楽しみだよ。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、54歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、Ｖ川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。神奈川県３部リーグの「FIVESTAR」で監督兼プレーヤーを務める。
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日本、２位通過で決勝トーナメントに進出。ひとまず、一安心だね。
グループステージ最後の相手はスウェーデン。やっぱり手強かった。特に前の３人。ヨケレス、イサク、エランガ。デカいし、強い。プレミアで活躍する選手の実力は脅威だった。
スウェーデンはかなり圧力をかけてきて、日本は耐える時間が少なくなかった。でも、簡単には崩れない。そして、後半に入って、前田大然が先制点をゲット。きれいなゴールだったよね。
今の日本は、本当に決定力があると思う。どんな試合でも必ずチャンスを作れるし、それをモノにできる。今回もグループステージの３試合で、計７点。ワールドカップの舞台でも、ゴールをこじ開けられる。
その後、エランガのミドルで同点に追いつかれて、１−１で引き分けた。逃げ切れなかったけど、負けなかった。最後の決定的なピンチも、キーパーの鈴木彩艶がビッグセーブ。これも素晴らしかった。
しっかりと勝点１を積み上げたゲームで、特に印象に残ったのは、ボランチの田中碧。ビルドアップでは最終ラインに落ちて、テンポ良くパスをちらす。球際でタフに戦って、危ない場面を即座に潰す。プレーエリアが広くて、バイタルエリアに進入して惜しいミドルもあった。攻撃でも守備でも、かなり存在感があったと思う。
前のチュニジア戦でも好プレーが多かったし、本人も乗っているんじゃないかな。コンディションが良さそうだし、決勝トーナメントに入ってからも、パフォーマンスを上げてきそうだ。
その決勝トーナメントの一発目、相手はブラジルに決まった。強敵であるのは間違いない。でも、それがどうしたって感じでもあるよ。
繰り返しになるけど、日本はどんな相手に対しても、必ずチャンスを作れる。我慢する時間があっても、たとえ先制されても、期待させる何かが確実にある。
ブラジル？ 楽しみだね。日本は優勝を目ざしているんだから、どこかで強いチームを倒さないといけない。それがこのタイミングだっていうだけのことだ。
スウェーデン戦は、少なからずメンバーをいじったけど、ブラジル戦はどんな先発でいくのか。ボランチは田中と佐野海舟で、鎌田大地をシャドーにもってくるか。２列目は他にも選択肢がある。
ブラジルからしても、対策が難しいんじゃないかな。森保一監督の腕の見せどころでもある。その意味でも、本当にブラジル戦は楽しみだよ。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、54歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、Ｖ川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。神奈川県３部リーグの「FIVESTAR」で監督兼プレーヤーを務める。
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