「情けない」GS敗退決定のトルコに２−３で敗戦…米国ファンは不満露わ「相手は連敗しているチームだぞ」「恥ずかしい」【Ｗ杯】
アメリカ代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｄ組）でトルコ代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦した。
ここまで２連勝を飾り、すでにGS首位通過を決めているアメリカは、前節から先発メンバー９人を変更して臨み、開始早々の３分にオーストン・トラスティーの得点で先制する。しかし10分、31分に失点。その後、49分にセバスチャン・バーハルターのゴールで同点に追いついたが、90＋８分に勝ち越しを許し、２−３で敗れた。
２連敗で敗退が決定しているトルコに、勝ち切れなかったアメリカ。この結果を受け、母国ファンからは以下のような怒りの声が上がっている。
「ふざけているのか」
「ひどい。相手は連敗しているチームだぞ」
「最悪としか言いようがない」
「ポチェティーノはやる気があるのか」
「ポチェティーノ監督は勝つためにプレーしていなかった」
「２連勝に対して送られた賛辞は、過大評価だった」
「恥ずかしい。アメリカは後半劣勢だった」
「この先のステージで勝てる未来が見えない」
「相変わらずだ。情けない」
アメリカはラウンド32で、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。負けたら終わりの決勝トーナメントでファンの溜飲を下げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
ここまで２連勝を飾り、すでにGS首位通過を決めているアメリカは、前節から先発メンバー９人を変更して臨み、開始早々の３分にオーストン・トラスティーの得点で先制する。しかし10分、31分に失点。その後、49分にセバスチャン・バーハルターのゴールで同点に追いついたが、90＋８分に勝ち越しを許し、２−３で敗れた。
「ふざけているのか」
「ひどい。相手は連敗しているチームだぞ」
「最悪としか言いようがない」
「ポチェティーノはやる気があるのか」
「ポチェティーノ監督は勝つためにプレーしていなかった」
「２連勝に対して送られた賛辞は、過大評価だった」
「恥ずかしい。アメリカは後半劣勢だった」
「この先のステージで勝てる未来が見えない」
「相変わらずだ。情けない」
アメリカはラウンド32で、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。負けたら終わりの決勝トーナメントでファンの溜飲を下げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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