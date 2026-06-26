M!LK山中柔太朗＆吉田仁人の大人っぽい浴衣姿に反響！腕を組みシンクロするふたりに「ビジュ優勝すぎる」「メロすぎ」「YJ尊い」「眼福」の声

【写真＆動画】山中柔太朗＆吉田仁人が浴衣姿で「アイドルパワー」／M!LK5人の浴衣姿／2025年の浴衣姿

M!LKの公式SNSで、山中柔太朗と吉田仁人の浴衣姿が公開され、ファンの注目を集めている。

■山中柔太朗＆吉田仁人が浴衣姿で息ぴったり

「花火大会楽しみだね」というコメントとともに公開された動画で、山中は白地に黒の花柄が映える浴衣にネイビーの帯を合わせた涼しげな装いを披露。一方の吉田は、からし色を基調とした総柄の浴衣を着こなし、それぞれ異なる雰囲気で魅せている。

ふたりは「アイドルパワー」に合わせ、腕を組んだ状態で息ぴったりのダンスを展開。リズムに合わせてシンクロした動きを見せるなど、息の合った掛け合いと夏らしい浴衣姿が印象的な内容となっている。最後は、花火を手で表現するような仕草を見せた。

この投稿にファンからは「浴衣姿やばい」「浴衣似合いすぎ」「YJ尊い」「かっこよすぎて直視できない」「ビジュ優勝すぎる」「眼福」「需要しかない」「メロすぎ」といった声が寄せられている。