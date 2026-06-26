15時の日経平均は3279円安の6万9087円、アドテストが905.1円押し下げ 15時の日経平均は3279円安の6万9087円、アドテストが905.1円押し下げ

26日15時現在の日経平均株価は前日比3279.18円（-4.53％）安の6万9087.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は803、値下がりは710、変わらずは42。



日経平均マイナス寄与度は905.1円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が736.95円、東エレク <8035>が322.82円、キオクシア <285A>が289.33円、ＴＤＫ <6762>が163.92円と続いている。



プラス寄与度トップは花王 <4452>で、日経平均を10.69円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が8.45円、ダイキン <6367>が8.21円、オリンパス <7733>が6.50円、テルモ <4543>が6.17円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、建設、不動産と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、電気機器が並んでいる。



※15時0分11秒時点



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