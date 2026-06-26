◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第1日（2026年6月25日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

メジャー第3戦が開幕し、24年エビアン選手権以来のメジャー2勝目を目指す古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、1ボギーの3アンダー69で回り、首位と6打差の8位で発進した。

古江は「落ち着いたゴルフができた。うまく3アンダーで回れた。ほとんどいいショットができた。ところどころミスもあったけど、うまくパーセーブできた。いいスタートが切れた方なのかな」と胸を張った。

1番でカラーから6メートルをパターでねじ込みバーディー発進。パー3の4番でバンカーにつかまりボギーを叩いたものの、いい流れは手放さない。

9番では17メートルのロングパットを放り込み、16番、18番でも5メートル前後のバーディーパットを決めて浮上した。

40位に終わった全米女子オープンの後、ダブルス戦のダウ選手権で西村優菜とのペアで5位に食い込み、先週は試合に出場せず休養を取って大舞台に臨んだ。「リフレッシュできたと思うけど、正直、試合をやって感覚が分かるタイプなので、心配な部分はあった」と不安を抱えながらの臨戦だったが、好発進につながった。

首位とは6打差。「トップは離れている。うまく追いついていけるように頑張れたら」と追い上げを誓った。