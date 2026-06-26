将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント2回戦が6月26日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と佐藤天彦九段（38）が現在対局中だ。ABEMAの中継では、中村修九段（63）門下の兄弟弟子によるダブル解説が実現。阿部光瑠七段（31）と今年4月にプロ入りしたばかりの小窪碧四段（20）という気心の知れた同門ならではの軽快なトークが展開され、視聴者を大いに和ませた。

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新鋭の小窪四段は振り飛車党で、6月11日に行われた順位戦C級2組1回戦のデビュー戦から無傷の3連勝中と勢いに乗るルーキーだ。この日は自身初となるABEMAでの解説出演だったが、兄弟子の阿部七段からプレゼントされたというネクタイをしっかりと締めて登場。新人らしからぬ堂々とした解説ぶりで番組を盛り上げた。

そんな頼もしい弟弟子を優しくリードする阿部七段は、進行の中で「私が師匠と初めて大盤解説をした時に『一番やってはいけないこと』を指導されたんですけど、何かわかりますか？」とクイズを出題。これに対し、小窪四段が阿部七段の普段のキャラクターをいじるように「毒舌ですか？」と返答すると、阿部七段はそれを笑い飛ばしながら師匠の教えを明かした。

阿部七段が明かした正解は「沈黙が一番ダメ」。しかし続けて、「そう言われたのに、師匠との解説中に詰将棋を出題されてしまい、二人して沈黙してしまいました」とまさかのオチを告白した。「一番やってはいけないことです（笑）」と苦笑いで当時を振り返りつつ、「それ以来、意識するようになりました。難しいですけどね」と、自身の経験を交えながら実況・解説における極意を後輩へと伝授していた。

師匠とのユーモアあふれる失敗談と、兄弟弟子の温かい関係性が垣間見えたこのやり取りに、ファンも大喜び。ABEMAのコメント欄には「なるほど」「解説よりもファンサービス」「弟弟子素直なええ子や」「コールなりのアドバイス」「やさしいなあ」「いい話ですね」といった声が次々と寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）