【ポケモン30周年】ポケセン、「でかける」テーマのオリジナルグッズを7月4日発売くさ・ほのお・みずタイプの多機能キャリーなどが登場
ポケモンは、新たなグッズシリーズ「Pokémon Timeless Adventure」を7月4日にポケモンセンターにて発売する。価格はフロントオープンキャリーケースが26,400円など。ポケモンセンターオンラインでは7月2日10時より販売予定。
「Pokémon Timeless Adventure」は、ポケモン30周年の7月のピックアップテーマ「でかける」にちなんだグッズシリーズ。ピカチュウ・ツタージャ・ポカブ・ミジュマルが、イッシュ地方のスカイアローブリッジへ出かけるアートが使用されている。
ラインナップは、缶入りのロールクッキーやカラビナリング付きのアクリルキーホルダー、アクリルブロック、A4クリアファイルなど。また、くさ・ほのお・みずタイプをイメージした多機能キャリーも登場。ぬいぐるみを連れ歩くことができるほか、最初のパートナーとなるポケモンたちの総柄デザインとなっている。
商品詳細
＜ポケモンセンター・ポケモンセンターオンライン共通＞
A4クリアファイル Pokémon Timeless Adventure イッシュ 495円
ステッカーセット Pokémon Timeless Adventure イッシュ 770円
アクリルブロック Pokémon Timeless Adventure イッシュ 2,860円
アクリルキーホルダー Pokémon Timeless Adventure イッシュ 935円
フロントオープンキャリーケース Grass type Pokémon 26,400円
フロントオープンキャリーケース Fire type Pokémon 26,400円
フロントオープンキャリーケース Water type Pokémon 26,400円
＜ポケモンセンター・ポケモンストア・ポケモンセンターオンライン共通＞
ロールクッキー Pokémon Timeless Adventure イッシュ 1,760円
フロントオープンキャリーケース 各26,400円
A4クリアファイル Pokémon Timeless Adventure イッシュ 495円
ステッカーセット Pokémon Timeless Adventure イッシュ 770円
アクリルブロック Pokémon Timeless Adventure イッシュ 2,860円
ロールクッキー Pokémon Timeless Adventure イッシュ 1,760円
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