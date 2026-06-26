【Pokémon Timeless Adventure】 7月4日 発売予定 価格： フロントオープンキャリーケース：26,400円など

ポケモンは、新たなグッズシリーズ「Pokémon Timeless Adventure」を7月4日にポケモンセンターにて発売する。価格はフロントオープンキャリーケースが26,400円など。ポケモンセンターオンラインでは7月2日10時より販売予定。

「Pokémon Timeless Adventure」は、ポケモン30周年の7月のピックアップテーマ「でかける」にちなんだグッズシリーズ。ピカチュウ・ツタージャ・ポカブ・ミジュマルが、イッシュ地方のスカイアローブリッジへ出かけるアートが使用されている。

ラインナップは、缶入りのロールクッキーやカラビナリング付きのアクリルキーホルダー、アクリルブロック、A4クリアファイルなど。また、くさ・ほのお・みずタイプをイメージした多機能キャリーも登場。ぬいぐるみを連れ歩くことができるほか、最初のパートナーとなるポケモンたちの総柄デザインとなっている。

商品詳細

＜ポケモンセンター・ポケモンセンターオンライン共通＞

A4クリアファイル Pokémon Timeless Adventure イッシュ 495円

ステッカーセット Pokémon Timeless Adventure イッシュ 770円

アクリルブロック Pokémon Timeless Adventure イッシュ 2,860円

アクリルキーホルダー Pokémon Timeless Adventure イッシュ 935円

フロントオープンキャリーケース Grass type Pokémon 26,400円

フロントオープンキャリーケース Fire type Pokémon 26,400円

フロントオープンキャリーケース Water type Pokémon 26,400円

＜ポケモンセンター・ポケモンストア・ポケモンセンターオンライン共通＞

ロールクッキー Pokémon Timeless Adventure イッシュ 1,760円

フロントオープンキャリーケース 各26,400円

A4クリアファイル Pokémon Timeless Adventure イッシュ 495円

ステッカーセット Pokémon Timeless Adventure イッシュ 770円

アクリルブロック Pokémon Timeless Adventure イッシュ 2,860円

ロールクッキー Pokémon Timeless Adventure イッシュ 1,760円

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