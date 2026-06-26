オーストラリアがパラグアイに0-0ドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグD組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、オーストラリアは米サンフランシスコでパラグアイと0-0で引き分けた。勝ち点4で並んだものの、得失点差でパラグアイを上回り、D組2位で決勝トーナメント進出を決めた。

決勝トーナメント1回戦ではG組2位と対戦する。G組は26日（日本時間27日）に最終戦を迎え、現時点の2位はイラン。首位エジプト（勝ち点4）、3位ベルギー（勝ち点2）、4位ニュージーランド（勝ち点1）となっており、最終順位はまだ確定していない。

一方、この日スウェーデンと引き分けた日本は、決勝トーナメント1回戦でブラジルとの対戦が決定。優勝候補との初戦を迎える日本とは対照的に、オーストラリアはイランやエジプトなどとの対戦となる可能性があり、組み合わせにも注目が集まっている。

SNSでは早くも「オーストラリアはRound32恵まれたな」「まだ確定じゃないけど、オーストラリアVSイランとかアジアカップみたいなカードもあるのに（笑）」「オーストラリアのいる組だったら、普通に1位通過で相手はボスニアだもんなあ」「ブラジルとあたる日本の気持ちって…」など、さまざまな反応が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）