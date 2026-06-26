スウェーデンと1-1

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。後半アディショナルタイムのGK鈴木彩艶のスーパーセーブが、海外でも話題となっている。

1-1で突入した後半アディショナルタイムの3分過ぎ。スウェーデンの左CKに、イサクがヘッドで合わせた。

確実に枠をとらえていたが、鈴木が超反応を見せて右手で弾いた。このシーンに注目したのが、米スポーツ専門局「ESPN」だ。サッカー専門Xを更新。「スズキのイサクに対する極めて重要なセーブが日本のグループF2位を確実にした」とし、決定的瞬間の写真を公開すると、海外ファンから賛辞が相次いだ。

「この反応は常軌を逸していた」

「俺の日を台無しにしやがって」

「ユニホームほしい」

「あのセーブはトップクラスだった。アルゼンチンのGKがフランス相手にやったやつみたいだ」

日本は29日（日本時間30日）に決勝T1回戦でブラジルと激突。王国撃破には、鈴木彩艶の躍動が欠かせない。



（THE ANSWER編集部）