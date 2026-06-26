謎解きクリエイターでタレントの松丸亮吾(30)が26日までに自身のインスタグラムを更新。半裸の筋肉美ショットを公開した。



【写真】大事なアソコはナルトで隠します

「少しずつ、胸板がついてきてる気がする…！」とつづり、見事に割れた腹筋と厚みのある胸板の上半身でサムアップする自撮り写真を投稿。「#筋トレ 続いてます。とても楽しい」とトレーニングの成果を実感している。



映画「スパイダーマン：ホームカミング」の主演トム・ホランドの肉体を目標に数年前から筋トレに取り組み、昨年7月には「筋肉がつくまでNG」としていた温泉ロケを解禁するまでに成長。X(旧ツイッター)でもトレーニング内容について、「ベンチプレス77.5kg10回って感じ…!今年中には100kg上げられるように頑張りたい!」とフォロワーの質問に答えている。



東京大学出身で、クイズ番組で見せる聡明な頭脳だけでなく、肉体もムキムキに育った“文武両道”ぶり。ファンからは「えー!すごい!!!」「表情も凛々しくなってますね」「細くて華奢なイメージだったけど、脱いだらスゴイのよって感じだね」「見事なボディーですね」などと称賛のコメントが集まっている。



（よろず～ニュース編集部）