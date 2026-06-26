カティア・イツェルが主審を務め、正確な判定で試合をコントロールした

北中米ワールドカップ（W杯）のグループF・チュニジア対オランダ戦が現地時間6月25日に行われ、メキシコ人女性審判のカティア・イツェル・ガルシアが主審デビューを果たした。

メキシコ初の男子W杯女性主審の誕生に、SNS上では大きな反響を呼んでいる。

現在33歳のカティア・ガルシアは、UNAM出身で2019年からFIFA国際審判員を務める。女子W杯やコパ・オロでも実績を積み、今大会のオランダ対日本戦では第4審判として登場していた。男子W杯での女性主審は史上3人目の快挙となる。

カンザスシティで開催された一戦で、彼女はメキシコ国旗カラーである緑、白、赤のストライプが入ったアディダス製のカスタムユニフォームを着用。試合では正確な判定でコントロールし、好調なデビューと評価されている。

SNS上では「アディダスのラインがかわいい」「少し誇らしい気持ちになりました」「俺は彼女が大好き！」といったコメントが寄せられている。女性スポーツにおける大きなマイルストーンとして、今後の活躍にも期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）