ノックアウトステージ進出に向けて厳しい状況

韓国代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグで他会場の結果によりノックアウトステージ進出への道が険しくなってきた。

同国メディアは危機感が募る状況を伝えている。

ホン・ミョンボ監督が率いる韓国は、今大会のグループAを1勝2敗の3位で終えた。今大会は各組3位の12チームのうち成績上位8チームも32強に進出できるレギュレーションとなっている。そのため、韓国は他会場の結果を待つ身となっていた。

この日に試合が行なわれたグループDからFの結果は、韓国にとって逆風となるものばかりだった。グループDではパラグアイとオーストラリアが引き分け、3位のパラグアイが韓国を上回る勝ち点4を獲得。グループEではエクアドルがドイツを破って勝ち点4に伸ばし、グループFで3位となったスウェーデンも日本と引き分けて勝ち点4に。前日の時点では3位チーム内で4位だった韓国は、6位にまで順位を下げることになった。

韓国紙「江原道民日報」は「どんどん下がる韓国」として、徐々に厳しくなる状況を報道。「3位チーム間ランキングで6位に下ることになった」と、他グループの結果を待つしかない自国代表が置かれている状況を指摘している。残り6グループの結果次第では、早期敗退となる韓国。当初の想定以上に厳しい結果が続いていると言えるだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）