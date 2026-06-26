駿河男児ボクシングジムは２８日、地元の静岡県富士市「ふじさんメッセ」で「ふじのくにＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ ＢＯＸＩＮＧ９」を開催。メインイベントの８回戦には函南町出身で同ジムのエース、木村蓮太朗（２９、飛龍高―東洋大）が登場する。

木村は大橋ジムが主催する同級の「フェニックスバトル・スーパーフェザー級トーナメント」に参加中。優勝賞金１０００万円を懸けて１５選手が争っており、２月の１回戦では石井龍誠（金子）を４回ＴＫＯで倒している。

２８日はその準々決勝が組まれており、安村綺麗（泉北）と戦う。安村は２２年度のスーパーバンタム級全日本新人王で、戦績は９勝（３ＫＯ）１敗という難敵だが、「負ける気はしない」と木村。現在５試合連続ＫＯで７連勝中（１３戦１２勝１敗）と絶好調。「目標は全試合をＫＯで勝って優勝すること」とＫＯ決着を宣言した。

同じジムで長泉町出身の大畑俊平（２５）が、３月にＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者に就いたことも大きな刺激。高校・大学とも後輩にあたり、「弟のように思っている選手。勝ってうれしい」とタイトル獲得を喜ぶ。そんな「弟分」に一歩前に出られた形で、負けていられない。「圧倒して勝つ」と気合を入れる、木村の熱いファイトに注目だ。