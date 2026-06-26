名古屋鉄道が、ポケットモンスター誕生30周年となる2026年、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップした「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」を開催。

また、期間中は、ラッピングトレインの運行や、フォトスポットの設置など、さまざまな連動企画が実施されます☆

名古屋鉄道「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」

開催期間：2026年7月18日（土）〜9月23日（水 ・祝）

スタンプ設置箇所：名鉄岐阜駅、名鉄一宮駅、国府宮駅、須ケ口駅、津島駅、上小田井駅、犬山駅、江南駅、岩倉駅、犬山駅観光案内所（犬山駅）、大曽根駅、鳴海駅、名鉄名古屋駅、名鉄商店（名駅）、ポケモンセンターナゴヤ、金山駅、神宮前駅、知多半田駅、中部国際空港駅、太田川駅、前後駅、新安城駅、西尾駅、岡崎市観光案内所（東岡崎駅）、国府駅 計25箇所

名古屋鉄道にて実施される、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップした「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」

このスタンプラリーは、一部除く名鉄の駅に設置された専用のスタンプ台紙を入手すればどなたでも参加することが可能で、駅や沿線施設に設置されたスタンプを集めて楽しめます。

スタンプ台紙は5×5マスのビンゴ形式となっており、縦・横・斜めのいずれか1ビンゴ達成、3ビンゴ達成、そしてすべてのマスを埋めるコンプリートで、それぞれすてきな特典がプレゼントされます。

※おひとりで複数枚のスタンプ台紙の利用は控えてください

※特典の引き換え時は引換駅の窓口にてスタンプ台紙の「係員チェック欄」を提示ください

※特典の引き換えはおひとりスタンプ台紙1枚につき、各1点となり、ひとりで各特典につき複数の引き換えはできません

スタンプラリー達成特典

特典引換駅：名鉄岐阜駅、岩倉駅、鳴海駅、太田川駅、西尾駅

特典引換期間：2026年7月18日（土）〜9月23日（水・祝）

特典内容：

・1ビンゴ達成特典：スペシャルステッカー

・3ビンゴ達成特典：スペシャルネックストラップ

・コンプリート特典：スペシャルアクリルキーホルダー

対象：特典引換駅にて、各条件（1ビンゴ、3ビンゴ、すべてのマスを埋めるコンプリート）を達成した台紙を提示された方

スタンプラリーを達成された方に用意される特典は全部で3種類。

1ビンゴ達成された方にはキャプテンピカチュウたちをデザインした「スペシャルステッカー」

3ビンゴ達成された方にはキャプテンピカチュウ・メタモン・モンスターボールを描いた「スペシャルネックストラップ」

コンプリート特典として「スペシャルアクリルキーホルダー」がプレゼントされます。

※特典はそれぞれ全1種類で、どの特典引換駅でも同じものになります

※特典はなくなり次第終了となります

おすすめのきっぷと限定特典

発売金額：大人 3,400円／小児 1,700円

対象乗車券：名鉄電車全線1DAYフリーきっぷ

発売箇所：名鉄出札係員配置駅（弥富・赤池駅を除く）、名鉄名古屋駅サービスセンター

※青色の自動券売機が設置されている駅でも購入できます

特典引換期間：2026年7月18日（土）〜9月23日（水・祝）

特典内容：スペシャルパスケース（1種類）

※特典引換駅にて、1ビンゴ以上達成したスタンプ台紙と合わせて当日有効の名鉄電車全線1DAYフリーきっぷを提示ください

※なくなり次第終了となります

スタンプラリーの開催期間中、「名鉄電車全線1DAYフリーきっぷ」を購入し、1ビンゴ以上を達成された方には、スペシャルパスケースをプレゼント。

「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」のメインビジュアルが使用された限定グッズです。

※名鉄電車全線2DAYフリーきっぷ、旅行商品や企画乗車券にセットされているフリーきっぷ等は、特典の対象外となります

ラッピングトレインの運行

運行期間：2026年7月20日（月・祝）〜9月12日（土）

※車両点検などにより、運行しない日が発生する可能性があります

※運行期間などは、予告なく変更となる可能性があります

対象車両：2200系1編成（6両）

ポケモンたちをデザインしたラッピングトレインを運行。

車両全体にデザインされたポケモンたちに注目です。

※当日の運行情報は公式ホームページを確認ください

その他の連動企画

スタンプラリー開催期間中、スタンプラリーを盛り上げるさまざまな企画を実施。

対象の駅にポケモンフォトスポットが設置されるほか、テレビアニメ「ポケットモンスター」スペシャルアナウンスなどが実施されます。

ポケモンフォトスポットの設置

設置駅：名鉄岐阜駅、上小田井駅、鳴海駅、中部国際空港駅、太田川駅、新安城駅、国府駅

ポケモンたちと一緒に記念撮影ができるポケモンフォトスポットを設置。

対象となるのは名鉄岐阜駅、上小田井駅、鳴海駅、中部国際空港駅、太田川駅、新安城駅、国府駅の7駅です。

※設置駅および期間は、予告なく変更となる可能性があります

テレビアニメ「ポケットモンスター」スペシャルアナウンスの実施

実施駅：名鉄岐阜駅、名鉄名古屋駅、金山駅、大曽根駅

テレビアニメ「ポケットモンスター」のスペシャルアナウンスを実施。

名鉄岐阜駅、名鉄名古屋駅、金山駅、大曽根駅の4駅にて楽しめます。

※実施駅および期間は、予告なく変更となる可能性があります

※放送するタイミングについての問合わせは控えてください

サンバイザーの配布

配布場所：新安城駅、神宮前駅、大曽根駅、名鉄商店（名駅）

対象4箇所にて、キャプテンピカチュウがデザインされたサンバイザーを配布。

新安城駅、神宮前駅、大曽根駅、名鉄商店（名駅）にてプレゼントされます。

※なくなり次第終了となります

特別車乗車記念スタンプ

スタンプラリー開催期間中に有効な特別車両券（ミューチケット）または特別車チケットレスサービスの購入履歴画面を名鉄名古屋駅サービスセンターで提示された方は、特別車乗車記念スタンプを押印可能。

スタンプには、歴代の“旅立ちの3匹”のポケモンが週替わりで登場します。

※スタンプの押印は特別車両券1枚につき1回限りです

※このスタンプは、スタンプラリーのコンプリートに必須ではありません

ポケットモンスター誕生30周年に実施される、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップしたスペシャル企画。

名古屋鉄道にて2026年7月18日より開催される「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」の紹介でした☆

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