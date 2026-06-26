サッカー北中米Ｗ杯のポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウドのパートナーで、スペイン人のモデル、起業家のジョルジーナ・ロドリゲスが２ショットをアップした。

ロドリゲスさんは２６日までにインスタグラムを更新し、米フロリダ州マイアミからの投稿で「パパのお守り」とコメント。ぴったりしたドレスとゴージャスなメイクでロナウドに寄り添う姿をアップした。

この投稿には「最高のお守り」「ナイスカップル」「理想のカップル」「２人とも美しい」「完璧」「素敵」など１万３０００のコメントと２３４万の「いいね！」が寄せられている（２６日午後１時現在）。

２人は２０１７年に交際を認め、すでに同年１１月に娘が誕生。２２年４月には男女の双子が誕生したが、男の子は亡くなった。出会ったときにはロドリゲスは高級ブランド「グッチ」の店員だったが、ロナウドとの交際によってインフルエンサー、モデルとして名声を得た。またロナウドにはロドリゲスとの交際前に他の女性との間に３人の子どもがいる。

昨年８月にはロドリゲスがインスタグラムで大きなオーバルカットのダイヤモンドの指輪を左手薬指にはめた手をロナウドの手の上に重ねたショットをアップ。スペイン語で「はい、そうします。この人生でも、そして私の人生すべてにおいても」と婚約したことを公表した。