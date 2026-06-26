元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。約2カ月ぶりの3連敗を喫した西武にエールを送った。

25日の楽天戦に敗れ、西武は4月14〜16日のオリックス戦以来、今季3度目の3連敗を喫した。

それでも辻氏は「ここ2カ月くらい（カード）負け越しなくやってきた中で、長いシーズン考えたらまだまだこれから」と、大きな痛手ではないと強調した。

最下位の楽天に3連敗だが、まだ2位・ソフトバンクとは1・5ゲーム差の首位。「シーズン半分過ぎたところ。一喜一憂することはない」と続けた。

「次のゲームが大事になってくる。一つ勝てば連勝の始まりかもしれんし、プラスに考えて」と切り替えが大事と訴えた。

一つの要因として先週末の大阪遠征から移動日なしで東京ドーム、山形、一日置いて仙台と過酷なスケジュールが続いた。

辻氏は「選手もこの遠征で疲れてる。この移動ゲーム乗り切って、ムチ打ってね」と鼓舞した。

連勝していたチームが負けると、結果以上に負けている錯覚をしてしまうという。その負の連鎖を早く断ち切りたい。

26日からはホームで日本ハムを迎え撃つ。「たくさんのファンが待ってるベルーナドームに戻る」と、ファンの後押しで本拠地での仕切り直しに期待した。