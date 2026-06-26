作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。歌手の近藤真彦（61）と小室サウンドについて語った。

近藤が自身の1981年ヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」が近年韓国でバズっていることに触れ、「昭和の歌の力をすごく感じる」と話を振った。

これに秋元氏は「昭和の歌はメロディーがはっきりしている。僕がプロデュースする曲は全て“口ずさめる歌にしろ”って言っている」と持論を展開。「最近の曲ってかっこよすぎて口ずさめない」とし、その理由について「小室（哲哉）くんくらいからダンスミュージックが流行って。ボーカルも楽器の一つになった」と分析した。

さらに秋元氏は「歌謡曲がバズるのは、やっぱりメロディーがいいなってなっている」と指摘。近藤も「小室さんの時代から“歌えるもんなら歌ってみな”っていう感じで難しくなった」と同調すると、秋元氏は小室哲哉が作詞・作曲を手がけた華原朋美の「I’m proud」を例に挙げ、「ド頭から“この音出せる？”ってところがある。ああいうのを歌えると気持ちいい」と語っていた。