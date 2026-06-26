お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（40）が26日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。今年「ベスト・ファーザー賞」を獲得するべく行っていたことを明かす場面があった。

この日のゲストは過去に「ベスト・ファーザー賞」を受賞したことのあるものまねタレントの原口あきまさ、落語家の桂宮治、アルピニストの野口健氏。

原口は「ベスト・ファーザー賞を頂いた翌年から、推薦ができるようになるんですよ」と打ち明け、「そこで俺、澤部くんをずっと推薦していたんですよ」と今年同賞を受賞した澤部を推し続けていたと続けた。

「だから副賞何個かくださいよ」と冗談めかして話したが、理由については「本当にいいパパしてるじゃないですか」と称賛した。

澤部は「原口さんに俺、お願いしてないんでしたっけ」と意外な質問。「いや俺、（過去の受賞者が）投票権あるっていうのは、俺、つるの（剛士）さんか誰かに聞いて、それ以降、つるのさんとか、いろんな、杉浦太陽さんとか、みんなに“投票をちょっと…”って」と呼びかけを行っていたとぶっちゃけた。

共演者からは「それありなの？」と驚きの声が上がったが、「分からないですよ、俺はずっとロビー活動を続けたら獲れた」と澤部。原口は言われていないと言い、「俺はちゃんと自分が、この目で見ているから」と言い切った。

「ちゃんとお笑いもしているし、賞は獲っていないかもしれないけど、頑張っているじゃないですか」と評価した。