テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が２３日に放送された。

タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。

この日は、先週に引き続いて、とんねるず・木梨憲武がゲスト出演した。

「パートナーにされたら一番イヤなことは？」の心理テストでは４つの選択肢が挙げられた。木梨は「ドアの開け閉めが雑」「ＬＩＮＥのテンションの差が激しい」「記念日が多すぎる」「バスタオルをなかなか洗わない」の４つに対して「うーん…。大丈夫なんだよなぁ。どれも…」と話した。若槻も「本当にノリさんと一緒で、どれも大丈夫…」と苦笑した。

木梨は、妻で女優・安田成美について「奥さんに怒られるのは、物をテーブルにボンと投げるとか。『投げないでって言ってるでしょう？』って。『すみません…。もう投げないです…』って」と振り返った。

若槻は「私はハサミとか使った後に元に戻さないとかは注意されます…。向こうの方がちゃんとしてる」と話した。木梨も「そう。向こうがちゃんとしてる」と苦笑。２人とも、パートナーがちゃんとしているために「イヤなことがない」と、うなずいた。

木梨は「ここがもし、万が一の夫婦なら、大ぶつかりするんだろうね…」と笑わせた。若槻は「終わってます…。本当、すぐ終わると思います。すぐ破綻しますよね」と爆笑していた。