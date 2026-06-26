100均で犬のリードを購入し、赤ちゃん犬のお散歩練習を始めようとした飼い主さん。しかし、実際にリードを装着しようとすると……。思ってたのとは違う光景が広がり、「可愛すぎるしおもちゃみたいw」「こんなん初めて見たwwwww」とSNSで218万回以上も再生されました！

【動画：100均で『犬のリード』を買ったので、赤ちゃん犬で練習したら…思っていたのと違う光景】

赤ちゃん犬にリードを装着したら…

TikTokアカウント「@pochita0812」さまは、アメリカ在住の飼い主さんと一緒に暮らすわんこ「ポチタ」くんの日常を紹介しているアカウントです。

ポチタくんがまだ生後3ヶ月だった頃、「そろそろお散歩の練習を始めよう」と考えた飼い主さんが100均で犬用リードを買って帰ってきたのだそう。

そして、それをポチタくんに装着し、部屋の中を散歩してみたところ……

首輪にリードを装着されたまま、引きずられている！しかも首が締まらないように、無意識でしょうが、装着されたリードを咥えて首への負担を軽減しているではありませんか！

体勢を整えてバランスを取る姿も

その後もお部屋でお散歩の練習を続けたという飼い主さんですが、ポチタくんは一向に立ち上がらず、引きずられながら移動していたとか！

もしかすると、下のラグマットが柔らかくて、引きずられながら移動するのを気に入ってしまったのかもしれませんね！

さらに、時折前足を使って体勢のバランスを整えるような様子も！すでにこの移動方法を完璧に習得してしまっているポチタくんなのでした！……でも、これじゃあお外をお散歩できないよ～！

ぬいぐるみのような様子が話題に

されるがままな状態で、楽しそうに引きずられているポチタくんの様子は、TikTok上でも大きな話題になりました。コメント欄には、「カーペットの上だから気持ちよさそうw」「ぬいぐるみ引き連れてるのかと思ったwww」「たまに手ちょこちょこしてるの可愛い爆笑」などの声がたくさん寄せられています。

そんなポチタくんですが、現在は"正しい方法で"お散歩を楽しんでいるそうですよ！

ポチタくんの可愛らしくて楽しそうな日常は、TikTokアカウント「@pochita0812」さまで紹介されています。

ポチタくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@pochita0812」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。