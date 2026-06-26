X（旧Twitter）で話題になっているのは、あまりに微笑ましい「看板犬」の姿。大好きな人に大歓迎する様子は記事執筆時点で285万5000回を超えて表示されており、「本当に幸せそう」「集客効果振り切れてそうｗ」「さすが優秀な店員さん」などのコメントの他、7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：酒屋の店員さんとして働く『2頭の秋田犬』→お客さんが来店すると…何度でも通いたくなる光景】

店番する2匹の秋田犬

Xアカウント「@Rika__takahashi」の投稿主さんは、とある街で小さな酒屋を営んでいるそう。酒屋さんの店内では、秋田犬の白岳ちゃんと梅子ちゃんが看板犬として活躍しています。梅子ちゃんは2020年生まれ、白岳ちゃんは2022年生まれで、白岳ちゃんがお家にきたばかりの頃から梅子ちゃんは母性溢れる行動をみせていたのだそう。

そんなふたりはいつものようにカウンターへ前足をかけ、お店の様子を見守りながらお仕事中。お客さんが来るたびに様子をうかがい、店番をしているそうです。

この日も落ち着いた表情で浮かべながら二本足でカウンターに立ち、頼もしい店員さんぶりを発揮していました。そんな中、お店のドアが開き、一人のお客さんが入ってきます。すると、それまでの落ち着いた雰囲気が一変したのでした。

大好きな人が来ると…

入店した相手は、白岳ちゃんと梅子ちゃんが大好きなお客さん。姿を見つけた瞬間、2匹は大喜びで尻尾をふりふり。耳をぺたんと後ろへ倒しながら、カウンター越しに身を乗り出すように挨拶を始めました。その歓迎ぶりは見ているだけで頬が緩んでしまうほど。

実は2匹、初対面の人にはとても礼儀正しく紳士的に接するそうですが、一度気に入った相手には甘えん坊な一面を惜しみなく見せてくれるのだとか。大好きなお客さんに向けるキラキラした表情からは、信頼と親しみがたっぷり伝わってきます。

こんな可愛い歓迎を受けられるなら、思わず毎日でも通いたくなってしまうような、心温まるワンシーンなのでした。

この投稿には、「私もこんなお出迎えされたい」「絶対強盗が入らないお店ｗ」「毎日買いに行きたくなる」など、多くのコメントが寄せられています。

新人だった頃の梅子ちゃん

梅子ちゃんが看板犬としてまだ新人さんの頃。周りをよく観察しながら、一生懸命仕事を覚えようとしていたのだそう。ときにはレジまわりに興味を示し、おててを伸ばして触ってみることもあったのだとか。

その積極的な姿勢に、お店の人たちも思わず感心してしまうそうです。人懐っこさと学習意欲を兼ね備えた梅子ちゃん。現在は立派な看板犬として店番を任されるほどに成長を遂げたのでした。

Xアカウント「@Rika__takahashi」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@Rika__takahashi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。