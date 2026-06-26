日本時間の26日、W杯グループFの第3戦が行われ、日本代表対スウェーデン代表の一戦は1-1のドローに終わった。



グループステージ最後の試合は両チーム勝ち点1を分け合う展開になったが、この結果により、2チームとも決勝トーナメント進出が決定。チュニジアに3-1で勝利したオランダが首位通過、続く日本が2位通過。そして4ポイントを積み上げたスウェーデンも3位の成績上位8チームに入ることが確定した。





そんななか、62分に同点ゴールを奪ったアンソニー・エランガは試合終盤まで勝ち点1でも決勝トーナメントに進出できることを知らなかったという。「英語で『もっと点を取りにいこう』と叫んだんだ。僕は引き分けで突破が決まるとは知らなかった。でも、そのあと誰かが『勝ち点1で十分だ』と叫ぶのが聞こえた」「今は次の試合に集中するだけだ。僕はただプレイを続けたかっただけ。オランダ戦よりもいい試合ができたし、とても満足している。もっとゴールを決めることもできたと思うよ」（スウェーデン『Sweden Herald』より）スウェーデンのスタッフたちはエランガに状況を伝えようとしていたものの、同選手はあまり理解していなかった模様。指揮官のグレアム・ポッターは試合後、エランガが状況を理解していなかったことについて、笑いながら次のように答えた。「それでいくつか納得がいくね。我々はこれ以上ないくらい明確に伝えていたつもりだったが、彼は明らかに別のことを考えていたんだろう。まったく、かわいいやつだよ……。でも、私は彼のことが大好きだ」（スウェーデン『Aftonbladet』より）欧州予選では未勝利と不安の声が挙がっている中で、スウェーデン代表はW杯を迎えたが、1勝1敗1分でラウンド32への進出を決めた。3位通過の8チームの対戦相手は組み合わせによって決まるが、現段階ではグループIの首位通過で、フランスまたはノルウェーになる可能性が高いと考えられている。