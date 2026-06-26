MATCH 59 グループD第3戦



2026年6月26日 11:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム)



トルコ3-2 アメリカ



2連敗でGL敗退が決まったトルコと、2連勝で首位通過を決めた開催国アメリカ。試合は開始早々いきなり動く。アメリカのコーナーキックからファーサイドでフリーのオーストン・トラスティにボールが渡り、トラップから左足で強烈なシュートを叩きこんだ。GL３連勝を目指す開催国アメリカがいきなり先制に成功する。





先制されたトルコも反撃を見せる。10分、ボックス内へ侵入したアルダ・ギュレルが左足を振って同点に追いつく。さらに31分にはギュレルが左サイドを駆け上がったエレン・エルマルにスルーパスを通し、その折り返しのボールをオルクン・コクチュが合わせて逆転に成功した。しかし開催国アメリカも黙ってはいない。後半に入り49分、ロングスローのこぼれ球に反応したセバスティアン・バーハルターが右足を振り抜き同点に追いついた。アメリカはその後、クリスティアン・プリシッチなどを投入し攻勢を仕掛けるが、以降はなかなか得点を奪えない。すると試合終了間際、再びスコアが動いた。ラストワンプレイでゴール前のこぼれ球に飛び込んだカーン・アイハンが、ボックス内での折り返しを押し込み3点目。試合はそのまま終了し、3−2でトルコが劇的勝利。今大会初勝利を挙げた。なお、これによりグループD1位のアメリカは、グループBの3位となったボスニア・ヘルツェゴビナとラウンド32で対戦。2位のオーストラリア代表はグループGの2位と対戦することが決まった。［スコア］トルコ 3-2 アメリカ［得点者］トルコアルダ・ギュレル（10）オルクン・コクチュ（31）カーン・アイハン（90+）アメリカオーストン・トラスティ（3）セバスティアン・バーハルター（49）［ポゼッション］トルコ 40%アメリカ 49%中立 11%［シュート数］トルコ：6本アメリカ：18本［枠内シュート］トルコ：3本アメリカ：7本［イエローカード］トルコアメリカセバスティアン・バーハルター［レッドカード］トルコなしアメリカなしトルコフォーメーション：［3-4-3］監督：ヴィンチェンツォ・モンテッラGKウールジャン・チャクル（ガラタサライ）DFゼキ・チェリク（ローマ）アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）エレン・エルマル（ガラタサライ）オザン・カバク（ホッフェンハイム）MFオルクン・コクチュ（ベシクタシュ）サリフ・エズジャン（ドルトムント）FWアルダ・ギュレル（レアル・マドリード）ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）オウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）交代出場84分 ケナン・ユルディズ→ジャン・ウズン（フランクフルト）84分 ゼキ・チェリク→チャグラル・ソユンク（フェネルバフチェ）88分 オルクン・コクチュ→カーン・アイハン（ガラタサライ）91分 オウズ・アイドゥン→メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）91分 バルシュ・ユルマズ→イルファン・ジャン・カフペジ（カスムパシャ）アメリカフォーメーション：［4-1-2-3］監督：マウリシオ・ポチェッティーノGKマット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）DFオーストン・トラスティ（セルティック）マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ）マーク・マッケンジー（トゥールーズ）ジョー・スカリー（ボルシアMG）MFジョバンニ・レイナ（ボルシアMG）ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）セバスティアン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）FWリカルド・ペピ（PSV）ブレンデン・アーロンソン（リーズ）ティモシー・ウェア（マルセイユ）交代出場58分 ティモシー・ウェア→クリスティアン・プリシッチ（ACミラン）76分 ジョバンニ・レイナ→セルジーニョ・デスト（PSV）76分 ブレンデン・アーロンソン→アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ）76分 ジョー・スカリー→アレックス・フリーマン（ビジャレアル）86分 ウェストン・マッケニー→マリク・ティルマン（レヴァークーゼン）