［W杯マッチ59］トルコがラストプレイで劇的ゴール！ 開催国アメリカを下し今大会初勝利
MATCH 59 グループD第3戦
2026年6月26日 11:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム)
トルコ3-2 アメリカ
2連敗でGL敗退が決まったトルコと、2連勝で首位通過を決めた開催国アメリカ。試合は開始早々いきなり動く。アメリカのコーナーキックからファーサイドでフリーのオーストン・トラスティにボールが渡り、トラップから左足で強烈なシュートを叩きこんだ。GL３連勝を目指す開催国アメリカがいきなり先制に成功する。
しかし開催国アメリカも黙ってはいない。後半に入り49分、ロングスローのこぼれ球に反応したセバスティアン・バーハルターが右足を振り抜き同点に追いついた。アメリカはその後、クリスティアン・プリシッチなどを投入し攻勢を仕掛けるが、以降はなかなか得点を奪えない。
すると試合終了間際、再びスコアが動いた。ラストワンプレイでゴール前のこぼれ球に飛び込んだカーン・アイハンが、ボックス内での折り返しを押し込み3点目。試合はそのまま終了し、3−2でトルコが劇的勝利。今大会初勝利を挙げた。
なお、これによりグループD1位のアメリカは、グループBの3位となったボスニア・ヘルツェゴビナとラウンド32で対戦。2位のオーストラリア代表はグループGの2位と対戦することが決まった。
［スコア］
トルコ 3-2 アメリカ
［得点者］
トルコ
アルダ・ギュレル（10）
オルクン・コクチュ（31）
カーン・アイハン（90+）
アメリカ
オーストン・トラスティ（3）
セバスティアン・バーハルター（49）
［ポゼッション］
トルコ 40%
アメリカ 49%
中立 11%
［シュート数］
トルコ：6本
アメリカ：18本
［枠内シュート］
トルコ：3本
アメリカ：7本
［イエローカード］
トルコ
アメリカ
セバスティアン・バーハルター
［レッドカード］
トルコ
なし
アメリカ
なし
トルコ
フォーメーション：［3-4-3］
監督：ヴィンチェンツォ・モンテッラ
GK
ウールジャン・チャクル（ガラタサライ）
DF
ゼキ・チェリク（ローマ）
アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）
エレン・エルマル（ガラタサライ）
オザン・カバク（ホッフェンハイム）
MF
オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）
サリフ・エズジャン（ドルトムント）
FW
アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）
ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）
オウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）
バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）
交代出場
84分 ケナン・ユルディズ→ジャン・ウズン（フランクフルト）
84分 ゼキ・チェリク→チャグラル・ソユンク（フェネルバフチェ）
88分 オルクン・コクチュ→カーン・アイハン（ガラタサライ）
91分 オウズ・アイドゥン→メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）
91分 バルシュ・ユルマズ→イルファン・ジャン・カフペジ（カスムパシャ）
アメリカ
フォーメーション：［4-1-2-3］
監督：マウリシオ・ポチェッティーノ
GK
マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）
DF
オーストン・トラスティ（セルティック）
マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ）
マーク・マッケンジー（トゥールーズ）
ジョー・スカリー（ボルシアMG）
MF
ジョバンニ・レイナ（ボルシアMG）
ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）
セバスティアン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）
FW
リカルド・ペピ（PSV）
ブレンデン・アーロンソン（リーズ）
ティモシー・ウェア（マルセイユ）
交代出場
58分 ティモシー・ウェア→クリスティアン・プリシッチ（ACミラン）
76分 ジョバンニ・レイナ→セルジーニョ・デスト（PSV）
76分 ブレンデン・アーロンソン→アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ）
76分 ジョー・スカリー→アレックス・フリーマン（ビジャレアル）
86分 ウェストン・マッケニー→マリク・ティルマン（レヴァークーゼン）