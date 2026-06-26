ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」が、6月30日午後9時よりABEMAにて無料放送される。

（関連：【画像あり】事前特別番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」の男子会メンバー）

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった水着姿の男女たちが、毎日“ピンク”と“ブルー”の2つの島でメンバーを“シャッフル”しながら恋愛を繰り広げるABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、シーズン7となる今作はタイ・サムイ島を舞台に、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が描かれる。前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」がテーマソングを務める。

番組MCは、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が前シーズンから続投。

事前特別番組には、番組MC4名に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONSの数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OGの生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演する。番組内では男性陣・女性陣に分かれて「男子会」「女子会」を展開し、2025年放送の『シャッフルアイランド Season 6』のキスシーンや恋模様を振り返る。

あわせて、スタジオでは番組お馴染みの「シルエットタイム」が実施され、『シャッフルアイランド Season 7』の“推しメンバー”選びが行われるほか、各メンバーの意気込み映像も公開される予定だ。

『シャッフルアイランド Season7』本編は、7月7日午後9時よりABEMAにて無料放送を開始。また、最新作の放送決定を記念して、7月3日午前0時より『シャッフルアイランド Season5』の全話無料配信も実施される。

■事前番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」ゲスト陣のコメント

GENERATIONS・数原龍友

GENERATIONSでいる時もこんな感じです……（笑）。男の子たちが集まったらこうなるんだというのが男性陣は「分かる～！」ってなると思うんですが、女性陣は「男の子っておバカさんだな」と思いながら見ていただければと思います。『シャッフルアイランド』いつも楽しみに見させてもらってますんで、七夕の夜は『シャッフルアイランド』と共に過ごそうかなと思います！

小宮璃央

四字熟語で言うと“酒池肉林”（笑）。その四字熟語が本当にふさわしい映像だったなって思いました。男性だけ、女性だけ、男女で見るのとでは、見方が変わってくるんじゃないかなって思います！ 僕みたいに全然系統の違うタイプの男性でも、マッチョの男性のアプローチ方法を見たら少し勉強になるんじゃないかなと思うので、僕と同じ系統のような方にも是非見ていただきたいなと思います。

レインボー・ジャンボたかお

体がホテりにホテりました。いや～俺もあと13年若かったら、本当に心から行きたかったシャッフルアイランド。男子の夢がつまりに詰まった島なのかもしれません。是非ご覧ください！

生田衣梨奈

初めて夢だった、恋リアのスタジオという立ち位置での収録めちゃくちゃうれしかったですし、『シャッフルアイランド』ならではの、シルエットで好きな人を選ぶ体験まで最高にワクワクしました。大好きな、元AKB48の峯岸みなみさんにも久しぶりにお会いできて嬉しかったです！ 『シャッフルアイランド』は、大人の恋愛と野生の本能が感じられる恋リアだと思っています。修羅場やセクシーなシーンが、今回も沢山つまっていると思うので、一緒に夏のドキドキを味わえる、最高に熱い恋リアになること間違いなしです！

重盛さと美

こんなに世の中にかっこいい男の子たちで、体もいい男の子たちいるのかと思って。CGじゃないんですもんね。あれリアルですもんね。すごい！ 家でじっくりゆっくり楽しみたいと思います！ マジで男の子たちが全員イケメンすぎて、最近イケメンが周りにいないなって人とか、変な人しか見てないなっていう人は目の保養になると思います！

なえなの

収録ではスタジオメンバー全員で終始大興奮！ 衝撃のシーンに黄色い歓声が絶えませんでした！ 皆さんが想像する普通の恋愛リアリティーショーの50倍はリアリティーに溢れていて刺激的です！ 特にムキムキの方や美ボディな方が出演しているので、肉体美が好きな方は大興奮だと思います！ シャッフルアイランドならではの、会いたいけど会えない状況が生むハラハラドキドキの展開を楽しんで欲しいです。ぜひご覧ください！

（文＝リアルサウンドテック編集部）