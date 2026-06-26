「残酷な現実」W杯ラウンド32でいきなりブラジルと激突する日本代表に韓国メディア同情「32強で脱落するかもしれない」
日本代表は26日に行われた北中米ワールドカップのグループF第3戦でスウェーデン代表と1-1で引き分け、グループリーグを2位で突破した。
しかし決勝トーナメントではいきなり優勝候補ブラジルと対戦することに。この組み合わせに韓国メディア『OSEN』が「日本は不運だった」と注目している。
同メディアは、日本が無敗で決勝トーナメントへ駒を進めたことを評価。その一方で、組み合わせの厳しさについて以下のように綴っている。
ラウンド32でいきなりW杯5度制覇の強豪国と激突する。日本にとっては決して望んでいたシナリオではないだろう。『OSEN』は日本が積み上げてきたグループリーグでの成果を認めながらも、「好成績が報われない組み合わせだ」と見解を示した。
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