日本代表は26日に行われた北中米ワールドカップのグループF第3戦でスウェーデン代表と1-1で引き分け、グループリーグを2位で突破した。



しかし決勝トーナメントではいきなり優勝候補ブラジルと対戦することに。この組み合わせに韓国メディア『OSEN』が「日本は不運だった」と注目している。



同メディアは、日本が無敗で決勝トーナメントへ駒を進めたことを評価。その一方で、組み合わせの厳しさについて以下のように綴っている。





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前田大然が完璧な抜け出しからゴール



FIFAワールドカップ グループF

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「日本はグループリーグで好成績を収めたにもかかわらず大変運がなかった。3試合で一度も負けずに7ゴールを記録した。それでも32強の相手がブラジルという残酷な現実だ。優勝を目標に着実に準備したが、32強で脱落するかもしれない」ラウンド32でいきなりW杯5度制覇の強豪国と激突する。日本にとっては決して望んでいたシナリオではないだろう。『OSEN』は日本が積み上げてきたグループリーグでの成果を認めながらも、「好成績が報われない組み合わせだ」と見解を示した。