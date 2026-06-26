JR東日本サービスクリエーションとJR東海リテイリング・プラス、ジェイアール西日本フードサービスネットの3社は、共同企画のオリジナル「スジャータアイスクリーム（山形県産ラ・フランス）」を新幹線車内などで7月1日から発売する。

山形県産ラ・フランスの果汁を使用し、乳脂肪分10％の北海道産クリームとの組み合わせでラ・フランス本来の芳醇な香りと上品な甘みを引き立てる。今回で4回目となる共同企画で、各社のアテンダントと新幹線パーサーが今年のフレーバーを選定した。

価格は車内販売・モバイルオーダーサービスが520円、自動販売機・店舗が440円、JR-PLUS公式オンラインショップが6個入り4,950円・11個入り6,180円。いずれも税込。

販売箇所は東北・上越・山形・秋田・北陸の各新幹線、中央線特急「あずさ」・常磐線特急「ひたち」の車内販売、東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」グリーン車モバイルオーダーサービス、山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」グリーン車車内販売のほか、東海道新幹線改札内・品川駅南乗換口の自動販売機、東京〜新大阪駅の「PLUSTA」「DELICA STATION」等一部店舗、公式オンラインショップ。