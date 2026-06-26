細川直美、友人との京都旅で衝撃を受けたラーメン「本当に黒かった」

女優の細川直美が25日に自身のアメブロを更新。友人との京都旅行の最終日の様子を報告した。

この日、細川は「京都旅行ブログも終わりとなります」と切り出し「友人が大学生の頃に通ったと言っていたラーメン屋さんで遅めのランチをしました」と報告。提供された料理について「ラーメンスープもチャーハンも黒いよと言われいましたが本当に黒かった笑」と驚いた様子でコメントした。

続けて「『中華そば小』で普通サイズ チャーハンも同じく小サイズで普通サイズなので、シェアしました」とボリュームがあったことを明かし「昔ながらの中華そばの味？なのかな？」「上手く表現が出来ませんが美味しくいただきました チャーシューが美味しかったな」と満足した様子でつづった。

また、京都駅で土産を購入したといい「夕食に餃子とシュウマイ、肉まんを購入です 赤福も」と写真とともに紹介。「シンカンセンスゴイカタイアイスで人気のバニラアイスをいただいて今回の旅を締めくくりました」と明かした。

最後に、今回の旅について「前日に急に『京都に行こう』と決まった旅でした」と振り返り「スムーズに楽しむ事が出来たのも関西出身の友人のお陰です ありがとう」と感謝をコメント。「初めての女子旅はまた行きたいと思える素敵な旅となりました」とつづり、ブログを締めくくった。