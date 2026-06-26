北斗晶、夫・佐々木健介ととんかつランチへ「なんて素晴らしい食べ物なんだ」

タレントの北斗晶が25日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と堪能した昼食について明かした。

この日、北斗は「用事を済ませた後にパパとちょっと遅めのお昼ご飯にありつけました」と切り出し、昼食に「とんかつ」を選んだことを報告。「お腹が空きすぎてガッツリな物が食べたくて」「なんて素晴らしい食べ物なんだ とんかつ考えた人。本当にありがとう」と絶賛した。

続けて、大盛りのキャベツを前に喜ぶ佐々木の写真を公開し「とんかつ食べてもキャベツをたくさん食べられるので全くの罪悪感なし」とコメント。一方で「せっかく、痩せたんだから（5キロだけですが）もう少し気にして…後5キロ痩せたいんだけど」と本音を吐露しつつ「ま〜トンカツ食べてるのにどの口が言ってるんだよと…思うでしょうが」と自身にツッコミを入れた。

また、ランチの後は佐々木と別行動し、新幹線で大阪へ向かうことを報告。「東京駅でゆみちゃんと待ち合わせしてた」と明かし「差し入れをくれました〜」とミニクレープの写真を公開した。

最後に「このピスタチオ味が最高に美味しかったです 甘い物を食べると幸せになるのはなぜだろう」と嬉しそうにつづり、ブログを締めくくった。