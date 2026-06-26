「地上波で本田節聞けないのは寂しい」スウェーデン戦終了直後NHKからの“お知らせ”にネット悲喜こもごも 注目の本田解説「うち、BS見られない…」「フジテレビは大丈夫かな？」
本田氏の解説も日本代表の熱戦に花を添えている(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF組第3戦でスウェーデンと対戦し、1−1と引き分けた。勝ち点5の2位通過で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。
【動画】鮮やかなコンビネーションから最後は前田大然！ 会心の先制ゴールを決めたシーンを見る
そして決勝トーナメント初戦は、最強サッカー王国、最多5度の優勝を誇るブラジルと対戦するとあって注目となる。
同試合の地上波中継はフジテレビが担当となる。日本時間、6月30日午前2時のキックオフと深夜の時間帯とはいえ日本からも多くのサポーターが声援を送る試合となりそうだが、注目されているのはこれまで、地上波3試合ですべて中継解説を務めた本田圭佑氏の存在だった。
本田氏の解説といえばオランダ戦の「1にガクポ、2にガクポ」などわかりやすい言葉で試合内容を伝えることに定評があり、ここまでの日本の熱戦を盛り上げる意味でも大きなファクターとなっていた。
これまで3試合はNHK、日本テレビ、NHKと複数の局にわたり、すべて地上波で解説を務めてきたが、ブラジル戦はNHK-BSで中継解説を務めることがスウェーデン戦終了後にNHKの中継画面に映し出され、NHK公式サイト含め情報が明らかになると、ネット上では「本田さん、次はBSなのか」「うちはBS見られない…」「本田の解説は不思議な魅力がある」「地上波で本田節聞けないのは寂しい気も」「フジテレビは大丈夫かな？」「試合が見れるだけでもオッケー」など様々な声が上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]