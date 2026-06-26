フジテレビは２６日、サッカー北中米Ｗ杯決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で２９日深夜（日本時間３０日午前２時）に行われる日本―ブラジル戦を中継すると発表した。

「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ 日本ｖｓブラジル」を３０日午前０時５０分から生中継。番組のメーンキャスターはジョン・カビラ、メーン解説として元日本代表の小野伸二氏が出演。

メーンナビゲーターを元日本代表・柿谷曜一朗氏、キャスターを同局の佐久間みなみアナ、原田葵アナ、リポートを黒瀬翔生アナが務め、実況は中村光宏アナが担当する。

サッカー番組の視聴率１位は２００２年６月９日、フジテレビ系で放送された日韓Ｗ杯１次リーグ「日本×ロシア」の６６・１％で、現在も破られていない。（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区、数字は番組平均世帯視聴率）。また、中村アナは前回のカタールW杯でも実況を担当。１次リーグで日本が２―１でスペインを破った試合を担当し、「再び世界を揺るがす日本の勝利です」「ドーハの歓喜再び」と表現した。

同局では「日本代表の決勝トーナメント進出は３大会連続５回目となるが、過去一度も決勝トーナメントで勝利していない。『最高の景色を２０２６』を掲げる日本代表の、手に汗握る注目の戦いをぜひ地上波フジテレビ系列でご覧いただきたい」とコメントしている。

なお、１次リーグの３試合で解説を務め、語録が話題になった元日本代表の本田圭佑は、ＮＨＫ ＢＳの中継で解説を担当する。