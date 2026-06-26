お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が25日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」（木曜後10・30）に出演。自身の家族について語った。

番組スタッフの女性に対し「男の部屋でYouTube見たやと！？」と切り出し、笑いを誘ったケンコバ。即座に「全然ええねんけどね。何を怒られる筋合いがあるねんっていう」と撤回しながら、「うちの親父はそこだけ厳しかったからね」と振り返った。

そして「俺と兄貴はめちゃめちゃ放任されてた」と回想。「姉ちゃんだけはやっぱり」といい、「1回朝に帰って来た時は、めちゃくちゃ怒られてた」と明かした。

深夜になっても帰宅しない姉に、父親が「帰ってけえへん、警察に行く！」と大騒ぎ。見かねた母親が「何々君と今日会うてんねん」と明かすと、「誰やそいつ！？」とブチ切れ。朝方帰宅した姉に「フルスイング」をかまし、姉は姉で「出て行ったる！」と修羅場になったという。

そんな状況にケンコバは「俺だけ笑い転げてて、その笑い転げる俺を見て、親父がまたキレるっていう」と説明。「兄貴は我関せず」だったそうで、「俺も思春期やから、反抗期というか、“人が笑ったらアカンのか！”みたいに言い返して、バーンって殴られて」と苦笑い。

父親も興奮のあまり「笑ろたらアカンのじゃ！」と反撃。当時を思い返したケンコバは「ワケ分からん」と笑いながら、「ドタバタ家族でした。姉ちゃんのせいで」と語っていた。