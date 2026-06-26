安藤優子「簡単過ぎますが、意外なほどお家フレンチなような仕上がりになります」鶏の胸肉のレモンソテーに反響「材料が一般的で作りやすそう」
【モデルプレス＝2026/06/26】キャスターの安藤優子が6月24日、自身のInstagramを更新。鶏むね肉を使った料理を動画でレシピとともに公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター「材料が一般的で作りやすそう」簡単お家フレンチ鶏の胸肉のレモンソテー
安藤は、Instagramで投稿している動画シリーズ「キッチンで話そ！」として、この日は「鶏の胸肉のレモンソテー」を作る様子を動画で投稿し、レシピをテキストでも公開。溶き卵をくぐらせた鶏むね肉をフライパンでじっくり火を通して作るソテーで、レモンをグラインダーですりおろしレモン果汁とともに煮込む、本格的なソースを作る様子も公開している。
また「簡単過ぎますが、意外なほどお家フレンチなような仕上がりになります。レモンは一個分絞りましたが、それでも酸味がそんなに強くならないので、ぜひたっぷり搾ってくださいませ。夏の爽やかなソテーになります」とその美味しさに太鼓判を推している。
この投稿には「手が込んでる」「さすが料理上手」「材料が一般的で作りやすそう」「じっくり焼くのがポイントですね」「早速やってみたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「材料が一般的で作りやすそう」簡単お家フレンチ鶏の胸肉のレモンソテー
◆安藤優子「鶏の胸肉のレモンソテー」調理動画公開
安藤は、Instagramで投稿している動画シリーズ「キッチンで話そ！」として、この日は「鶏の胸肉のレモンソテー」を作る様子を動画で投稿し、レシピをテキストでも公開。溶き卵をくぐらせた鶏むね肉をフライパンでじっくり火を通して作るソテーで、レモンをグラインダーですりおろしレモン果汁とともに煮込む、本格的なソースを作る様子も公開している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「手が込んでる」「さすが料理上手」「材料が一般的で作りやすそう」「じっくり焼くのがポイントですね」「早速やってみたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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