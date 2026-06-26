Hearts2Hearts、「TGC」に初参加！新潟・松山・東京で3開催連続出演へ

Hearts2Heartsが、日本の大型ファッションイベント「TGC」に初出演する。

今回が「TGC」初出演となるHearts2Heartsは、新潟・松山・東京で開催される各公演に3カ月連続で参加する。

【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！

Hearts2Heartsは、7月18日の『NAMICS presents TGC 新潟 2026』（朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター）を皮切りに、8月16日の『SBI証券 presents TGC 松山 2026』（愛媛県武道館）、そして9月19日の『マイナビ TGC 2026 A/W』（横浜アリーナ）に出演する。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

Hearts2Heartsは、6月22日に2ndミニアルバム『Lemon Tang』でカムバックし、今夏を彩る爽やかで清涼感あふれる魅力を届けている。

初の「TGC」出演を通じて、Hearts2Heartsならではの魅力を届ける予定だ。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。