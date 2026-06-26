立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年6月26日にXを更新。「普段の私の机の上の様子」として、自身のデスクの写真を公開した。

「法案質疑に関する資料が積んであります」

発端となったのは、杉尾議員が19日にXに投稿した、高市早苗首相に対して陣営にかけられている誹謗中傷動画作成・拡散依頼疑惑を「質します」と宣言するポスト。その中で机の上に大量の資料を広げ、ノートPCを開いて固定電話で通話している自身の写真を公開した。

一方、あるXユーザーがこの資料を週刊誌に置き換えたコラージュ写真を作成し、杉尾議員は24日にXで「トンデモないこんなフェイク画像を流している輩がいます」と抗議していた。

しかし、抗議に対して一部Xユーザーから「この画像がフェイクでない証拠を出すべき」といった声が寄せられていた。

そんな中、杉尾議員は26日に再びXを更新し、「これが普段の私の机の上の様子です」とあらためてデスク周りの写真を公開。机の周りには大量の紙の資料が置かれていたが、ノートPCのキーボード部分に置かれた資料にはモザイクがかけられていた。

杉尾議員は「週刊誌は一誌も置いてありません」と強調し、「法案質疑に関する資料が積んでありますが、少し油断すると山のようになることも。また政調の役員をしていますので、担当の議員立法や法案の修正案、附帯決議などが次々に持ち込まれます」とデスクの状況について説明していた。