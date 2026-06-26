

オーナーに代わりアバターが小豆島の観光地をめぐるツアー

玩具・雑貨などを展開しているFUNDARD（東京）が、香川県の小豆島観光協会と連携し、持ち主に似せて作ったぬいぐるみ「じぶんぐるみ」が小豆島を旅する「瀬戸内・小豆島オリーブ紀行3日間」を2026年7月7日～9日に行います。

ツアーに参加できるのは、「じぶんぐるみ」です。持ち主に代わって観光スポットを回り、思い出の品と写真が持ち主に届けられる仕組みです。

ツアーでは、小豆島観光協会スタッフの松田美夜日（みやび）さんの「みやびぐるみ」が、参加者の「じぶんぐるみ」12人（体）を案内します。オリーブ畑や小豆島の観光スポットを巡りながら記念写真を撮影します。

ツアー2日目（7月8日）に、土庄町長と小豆島町長を表敬訪問し、参加ぬいぐるみの中から抽選で2体を選び、両町長から委嘱状と「小豆島ぬいスター」のタスキを受け取ります。2体はツアー後も約2週間、小豆島に滞在し、広報大使として小豆島の魅力を全国に発信します。

ツアー料金は、シンプルプランが1万780円、思い出アルバム付きプランが1万3530円、小豆島産オリーブの苗木が付属するプランが1万6940円です。全プランにツアー限定のTシャツ、オリーブのしおり、ステッカー、お土産などが含まれています。

ツアー料金と別に自分で「じぶんぐるみ」を作る必要があります。自分の似顔絵を用意すれば、9800円～（送料別途）で作ってもらうことも可能です。「じぶんぐるみ」ツアーに関する情報は、公式HPに掲載しています。