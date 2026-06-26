木下グループ・ジャパンオープンテニス大会本部は26日、今秋開催の「木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2026」男子大会において、昨年まで実施していた車いすテニス種目の開催を見送ると発表した。

9月30日から10月6日まで東京・有明コロシアムと有明テニスの森公園コートで開催される、ATP500に位置する「木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2026」。今大会は車いす種目を見送るとした。大会本部によると、海外大会との日程が重なることが理由。

本部は「海外大会との日程の関係上、大変残念ながら見送ることとなりました。楽しみにお待ちいただいていた皆さまには誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします」とコメントした。開催見送りに伴い、10月5日と6日の試合開始時間は午後2時に変更される。

車いすテニス種目について、来年以降の開催可否については改めて案内するとした。

同種目では、小田凱人が男子シングルスで大会3連覇中。今大会にも期待がかかっていた。