サッカー元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が26日、NHKで生中継されたFIFAワールドカップ（W杯）日本−スウェーデンのスタジオ解説者として生出演し、日本の決勝トーナメントを展望した。

日本は後半11分、ゴール前のパスワークから堅守を崩して先制した。MF堂安律がFW上田綺世とのパス交換から、ダイレクトでDFライン裏へ絶妙なパス。走り込んだMF前田大然がGKとの1対1を制して決めた。直後の後半17分、FWエランガにミドルシュートを決められ追いつかれたが、猛攻をしのいで1−1でタイムアップ。F組を2位で通過した。

32チームが進む決勝トーナメントでは、1回戦でブラジルと戦う。過去に1度しか勝ったことのない難敵だが、ブラジル生まれの闘莉王は「楽しみにしています！最大のチャンスだと思います！ここをつぶしていきましょう。勝てるんです！」と、イレブンを鼓舞するようにコメントした。

ここからは負ければ終了のサバイバル戦に突入する。闘莉王は「甘いところはないですからね。そこは正直に強いところしかないとしかないと思っています」と指摘した。

それでも、歴代最強と呼ばれる日本にとっては大チャンスとみているようで、「最大のチャンスだと思います。ブラジルを倒す最大のチャンスだと思います。こういった山を乗り越えないといけないので、ここからは一発勝負というところで、弱いチームは来ないという心構えで、気持ちを引き締めてやっていくしかない」とエールを送った。