東京・東銀座の歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）で、人間国宝の片岡仁左衛門が、「元禄忠臣蔵 御浜御殿綱豊卿（おはまごてんつなとよきょう）」に出演する。

徳川綱豊卿は１９８０年の初役以来、心情を掘り下げてきた当たり役の一つだ。（武田実沙子）

「元禄忠臣蔵」は劇作家・真山青果が書いた全１０編に及ぶ大作。江戸城内で吉良上野介（こうずけのすけ）の刃傷（にんじょう）に及んだ赤穂藩主・浅野内匠頭（たくみのかみ）が切腹させられ、赤穂浪士が敵討ちする赤穂事件を、人物の心理や葛藤に焦点を当てて構成したせりふ劇で、新歌舞伎の一つだ。

１９４０年初演の「御浜御殿」は第５編にあたる。次期将軍と目される綱豊は、浅野家再興の対処に悩み、赤穂浪士の胸中を推し量る。そんな中、御殿を訪れる上野介の面体を確認しようとやってきた赤穂浪士の富森（とみのもり）助右衛門と綱豊は対面し、丁々発止のやり取りを繰り広げる。

赤穂浪士の敵討ちを描く「忠臣蔵」だが、この場面の主人公は綱豊だ。「赤穂浪士ではない角度から取り上げているところが面白い。綱豊と助右衛門のお互いの葛藤が巧みに描かれていて、やりがいがありますね」

新歌舞伎を得意とした市川寿海の綱豊に、子役で出演したことがある。「せりふが朗々としていてね。それを追いかけていました」と振り返り、８０年の劇団前進座の公演で初めて綱豊を勤めた。青果の長女・真山美保の演出も受け、美保が訴えたい思いや、自身が生かしたいせりふを伝え合いながら稽古したという。

何度も綱豊を演じ、綱豊と対峙（たいじ）する助右衛門も勤めたことがある。「だんだんと自由に役を作れるようになった。型という型はないんですけどもね、特有の綱豊像になってきたと思うんですね」と語る。「浪士に対する愛情」や、「本望を遂げさせてやりたい」という気持ちを大切にしてきた。

時代と共に、「忠臣蔵」へのなじみが薄れる中で、守るところは守りながらも、台本は上演ごとに見直してきた。「忠臣蔵自体をご存じなくても物語がわかるように。わかりやすくやるのではなくて……」。綱豊という人物や、現代の観客の受け止め方を長年にわたり探究してきた末の捉え方がある。それでも、今も「本を読み込むと、その時の気持ちで、今までと違う言い方になったり、こうしたほうがいいんじゃないかとなったりする」のだという。「毎日、毎回、新鮮な気持ちで勤めることは大事ですよね」。まことの花となった今も、歩みを止めることはない。

Ａプロは仁左衛門の綱豊、松本幸四郎の助右衛門、Ｂプロは尾上松也の綱豊、中村隼人の助右衛門で上演される。（電）０５７０・０００・４８９。