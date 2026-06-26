◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと引き分けた。F組2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。DF長友佑都（39＝FC東京）は後半30分から途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。

長友は1―1の後半30分から途中出場。39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。気迫のこもった守備でピンチを防ぎ、声でも周囲を鼓舞し続け、ゲームを落ち着かせる役割を担った。

試合後は「W杯はマンマミーア（なんてことだ）」と興奮気味に語り、「このために準備してきたから。マンマミーア。興奮したね。この興奮はW杯でしか味わえない。たくさんの支えがあった。4年間やってきたことは無駄じゃなかった。たくさんの人に感謝したい」と万感の思いを語った。

今大会は通算5回以上のW杯出場を果たす選手のユニホームの右腕部分に「レガシー・パッチ」がつけられている。条件を満たすのは、長友、アルゼンチンFWリオネル・メッシ、ポルトガルFWクリスティアーノ・ロナウド、ドイツGKマヌエル・ノイアー、クロアチアMFルカ・モドリッチ、メキシコGKのわずか6人。この日の長友の出場により、6人のレジェンド全員が今大会で出場を果たしたことになる。